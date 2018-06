Oefening ’school shooting’ Hoogeveen afgelast

Er kwamen veel negatieve reacties binnen. Onder meer ouders van de kinderen waren het er niet mee eens. Ook was er veel media-aandacht.

Het Alfa-college wilde studenten trainen hoe veilig te reageren op terroristisch geweld en schietpartijen op school, zoals die in Amerika zo goed als dagelijks voorkomen. De school wil de oefening nu later houden, als de ophef wat is weggeëbd.

