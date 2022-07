Vier naasten over het pijnlijke gemis van Peter R. de Vries: ’Zijn appjes zakken steeds verder weg’

Buitenland

Zijn vader en moeder stierven: kleine Aiden (2) alleen gevonden bij bloedbad Chicago

Elk overlijden bij de schietpartij in Highland Park, nabij Chicago, is tragisch, maar het verhaal van Kevin en Irina McCarthy is bijzonder hartverscheurend: beide ouders van de kleine Aiden (2) kwamen maandag om het leven. Hun zoontje, nu een wees, werd alleen aangetroffen midden in de chaos.