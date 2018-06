Her en der aan het Binnenhof verslikte men zich na het jongste pleidooi van Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij pleitte in een boek over preses van de Tweede Kamer voor aanpassing van de Grondwet, zodat de Kamervoorzitter als 151e parlementariër zich los zou kunnen maken van de politieke partij waar hij of zij lid van is.