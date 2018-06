Ⓒ Facebook MTB Assen

Assen - Het op keel- en kniehoogte spannen van ijzeren draden op de mountainbikeroute bij de Baggelhuizerplas in Assen zorgt bij fietsliefhebbers tot hevige schrik en woede. „Dit is een soort moordaanslag!”, klinkt het bij het populaire recreatieterrein bij de Drentse hoofdstad. Het is nog onduidelijk wie de onbekende spanners van de levensgevaarlijke draden zijn.