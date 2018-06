Politie deelt bekeuringen uit in de file

Hierbij gaat het om mensen die vanuit hun auto een ongeluk aan het filmen waren. Meerdere vrachtwagens waren op elkaar gebotst.

„Door dit filmen ontstaan er gevaarlijke situaties”, vertelde een agent ter plekke tegen een verslaggever van Omroep Gelderland. „Het is verboden om te filmen of foto’s te maken vanuit de auto. Stilstaan op de snelweg mag ook niet om foto’s of video’s te maken, omdat je dan het verkeer aan het hinderen bent.”