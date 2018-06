May betreurt haar reactie op Grenfell-brand

In de nacht van 14 juni 2017 ging de 24 verdiepingen tellende flat, met een etnisch diverse bewonersgroep, in de welvarende Londense wijk Kensington in vlammen op. Het was de de dodelijkste vuurzee in Groot-Brittannië sinds de Tweede Wereldoorlog.

Een dag na het drama bracht May een kort bezoek aan de plaats des onheils. Ze bedankte de brandweerlieden voor hun inzet en onderhield zich even met het team dat verantwoordelijk was voor de afwikkeling. De premier liet na de overlevenden een hart onder de riem te steken en de nabestaanden van slachtoffers te troosten. Dat leidde tot een golf gewetensvragen over sociale ongelijkheid en behandeling van allochtonen.

„Het was allang duidelijk dat de aanvankelijke reactie niet goed genoeg was. Dat reken ik ook mijzelf aan”, schreef May maandag in een column. „Ik zal altijd spijt houden dat ik de mensen die dag niet heb opgezocht.”