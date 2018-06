Drankpiloot aan de grond

„Dat doen we altijd in dit soort gevallen. Zowel de Noorse autoriteiten als wijzelf doen onderzoek naar de precieze gang van zaken rond dit incident. Het is gebruikelijk dat de betreffende piloot dan niet meer vliegt, totdat er 100% duidelijkheid is”, aldus een woordvoerder.

Hij benadrukt dat alcohol en vliegen absoluut niet samengaan. „Daar zijn we heel streng op.” Een zero tolerancebeleid moet drankgebruik van vliegers en stewardessen afschrikken. Tien uur voor elke vlucht mag er niks meer worden gedronken. Overtreding betekent ontslag.

Volgens een kennis van de betrapte KLM-piloot was de man, naar verluidt een dertiger, niet dronken. Hij zou de wettelijke alcohollimiet iets hebben overschreden. Toch is dat volgens vliegmaatschappijen geen reden om vrijuit te gaan. „Regels zijn regels. Iedereen kent die. Wij doen geen enkele concessie aan de veiligheid”, aldus KLM.

De piloot was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Hij zou ontkennen dat hij te veel alcohol heeft genuttigd. Hij is in Oslo enkele dagen in hechtenis genomen en heeft een advocaat ingeschakeld. Ook in Noorwegen is de politie erg alert op drankmisbruik in de lucht.