Man steekt meisje (15) dood in stadspark vlak over de grens bij Venlo

Het meisje werd hevig bloedend aangetroffen in een park in de Duitse stad. Een dakloze belde de politie. Het meisje werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze alsnog overleed aan haar verwondingen.

De twee hadden een relatie. Waarom de man, van Turkse herkomst, haar doodde is nog onduidelijk.

De Duitse politie zette meteen groot materieel in om de dader te kunnen vinden. Daarbij ging ook een helikopter de lucht. Later vandaag werd de man bij een politiecontrole aangehouden, maar wist hij er toch vandoor te gaan.

In de vroege avond meldde hij zich meldde hij zichzelf alsnog bij de politie. Of hij werkelijk de dader van de kindermoord is, moet nog worden vastgesteld. De man is een bekende van de politie en zijn betrokkenheid wordt onderzocht.

Zoveelste geweldsmisdrijf

Het geweldsmisdrijf is het zoveelste in Duitsland de voorbije maanden met jeugdige slachtoffers. De laatste geruchtmakende zaak was de moord op de veertienjarige Susanna uit Mainz. Een Iraakse asielzoeker zou haar hebben verkracht en gewurgd. Hij vluchtte naar zijn vaderland maar is gepakt en inmiddels uitgeleverd.

