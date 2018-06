Amsterdamse cocktailbar mag weer open

De bar aan de Korte Leidsedwarsstraat werd in maart per direct gesloten toen er voor de tweede keer een handgranaat voor de deur was gevonden. Bij de vondst van de eerste granaat gingen de deuren ook al enige tijd dicht.

De burgemeester kwam tot zijn besluit nadat er geen nieuwe informatie was binnengekomen over de dader(s) en omdat hij het belang van de ondernemer zwaarder liet meewegen. De bar was al drie maanden dicht. Het opsporingsonderzoek van het Openbaar Ministerie en de politie naar de dader(s) loopt nog wel steeds, zei een woordvoerder. Van Aartsen zinspeelde er onlangs al op dat de bar zijn deuren weer mocht openen.

Eerder op de dag had de rechter in een kort geding gezegd dat het aan de burgemeester is om te bepalen of de cocktailbar weer open mag.

