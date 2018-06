Amerikaans vliegtuig uitgeweken om dreigement

De lokale politie sprak van een dreigement, volgens de luchtvaartmaatschappij was er reden voor bezorgdheid over de veiligheid. Een ingewijde bij het onderzoek zei dat het om een bommelding ging. De Irish Times meldde dat er op een toilet een waarschuwing was gevonden voor een verstopt explosief.

De 207 passagiers en elf bemanningsleden verlieten de Boeing 767-330 zo snel mogelijk. Alle inzittenden is gevraagd iets op te schrijven om hun handschrift te vergelijken met dat op het briefje. De douane zal alle bagage opnieuw controleren. Deskundigen doorzoeken het vliegtuig.

UA maakte ’s avonds bekend dat de vlucht is geannuleerd. De inzittenden kunnen hun reis pas dinsdag voortzetten. De Amerikaanse regering is volgens een functionaris op de hoogte van de affaire en wil uitgezocht hebben of er sprake is van kwaadaardige bedoelingen en zo ja, met welke reden. Er zijn vaker briefjes gevonden met dit soort teksten. Er wordt nagegaan of er een verband bestand.