Gewonden bij zwaar geweld in Venlo

Even na achten rukte de politie met groot materieel uit naar de Pieter Breughelstraat. Daar was op dat moment een chaotische situatie, met mensen die in paniek rond renden. Bij de ruzie, die op straat werd uitgevochten, verwondde een man zijn buurman. Die haalde op zijn beurt een wapen en loste een schot. Daarbij raakte de andere buurman gewond. De beide mannen zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een vrouwelijke bewoonster en een jongen zijn op verdenking van betrokkenheid aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Volgens een politiewoordvoerder zijn ze mogelijk betrokken geweest bij vernielingen die op straat plaatsvonden en waren zij mede reden voor de onenigheid. De twee gewonde mannen zijn verdachte in de zaak.

Eerder vandaag al werd op een woonwagenkamp in Venlo ook al geschoten. Dat gebeurde op de Louisekampstraat. Daarbij zouden zeker tien schoten zijn gelost, maar er viel geen slachtoffer te betreuren. Wel werd een verdachte aangehouden.