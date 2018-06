Drie Nederlanders verongelukt in de VS

Volgens Amerikaanse media gaat het een 37-jarige man uit Oosterhout, een man van 25 en een man van 22.

De drie werden vorige week donderdag van achteren aangereden in hun auto, meldden Amerikaanse media. Toen waren ze nog maar net in de Verenigde Staten voor hun werk. Een persoon overleed ter plekke, en twee anderen overleden enkele dagen later aan hun verwondingen.

Een woordvoerder van ASML vertelt tegenover Omroep Brabant dat het drietal op 1 juni vertrok naar Oregon. „We hebben klanten in de VS dus we gaan er geregeld naar toe.”