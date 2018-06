Drugsbaas ’La Barbie’ krijgt 50 jaar cel

Valdez Villareal, die ook nog een boete kreeg van een slordige 160 miljoen euro, zit de rest van zijn leven achter de tralies, zei openbaar aanklager Byung Jin Pak na de uitspraak. Andere kartelleiders weten nu wat hun te wachten staat bij dit soort vergrijpen.

De aangeklaagde werd geboren in de VS maar maakte als crimineel carrière in Mexico. Hoewel hij met verscheidene syndicaten samenwerkte, geldt hij als een van de kopstukken van het Beltrán-Leyva-kartel. La Barbie werd in 2010 gearresteerd en in 2015 uitgeleverd. Hij had goede contacten met Sinaloa-chef Joaquín ’El Chapo’ Guzmán en is een mogelijke getuige in diens proces. Dat begint in september in New York.