Niezen, tranen en pilletjes kopen

Dat blijkt uit de hooikoortsindex van het CBS, die dinsdag bekend wordt. De eerste piek kwam half april, een paar weken later dan in 2017. Wel was het aantal pollen in de lucht toen hoger dan voorgaande jaren, en schoot de hoeveelheid verkochte neussprays en pilletjes omhoog.

Dat het hooikoortsseizoen nogal heftig is, beaamt hooikoortsklant Marcel Steeman, die het vooral wijt aan het gebrek aan ’respijtdagen’. „Regendagen”, legt hij uit. Het heeft weinig dagen geregend dit voorjaar, waardoor weinig pollen zijn weggespoeld. „Dit seizoen is echt heel heftig.” Hij vertelt dat in zijn woonplaats, Castricum, gele strepen met pollen in de wegberm te zien zijn. „Met goeie pillen en in goed gefilterde aircolucht is het prima. Ik ga gewoon fietsen, en dan een uur of wat heel hard proberen om niet in mijn ogen te wrijven, en het dan alsnog doen. Dan is het niezen, janken, moe voelen en slecht ademen. En pilletjes kopen.”

Houdbaarheid

Want ook dat blijkt uit het onderzoek van CBS: de meeste hooikoortspatiënten trekken bij het begin van de kriebelogen en loopneus pas naar de drogist: de verkoop van receptvrije hooikoortsmedicatie loopt gelijk met de hoeveelheid pollen in de lucht, en is zo een goede indicatie voor hoe hevig de overlast is. „Het lijkt niet zo te zijn dat mensen enkel aan het begin van het seizoen producten aanschaffen en dan langdurig gebruiken”, aldus het CBS. Volgens Steeman is daar een goede verklaring voor: „Echt goede hooikoortsmedicijnen zijn duur, en gaan niet langer dan één seizoen mee”, legt hij uit. „Dan is de houdbaarheidsdatum verstreken en haal je nieuwe. Bepaalde neussprays zijn zelfs maar enkele weken houdbaar.”

Wat verder opvalt is de hoge piek in medicijnverkoop eind mei, begin juni. Er zijn dan weinig pollen, maar de pollen die er zijn, komen van gras. In de rest van het voorjaar staan bomen in bloei, maar het verschilt per patiënt wie er gevoelig is voor welke soort hazelaar, berk of andere boomsoort. Terwijl bijna iedereen die last heeft van hooikoorts, ook last heeft van gras.