’Wonen naast vulkaan’

Toch nog een vrolijk moment tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan Letland. Ⓒ ANP

Den Haag - „Het is alsof je naast een vulkaan woont”, geeft de Letse voorzitter van de parlementaire buitenlandcommissie Ojars Eriks Kalnins aan als hij naar de invloed van Rusland op de Baltische staten wordt gevraagd. „Het is er altijd, je moet er altijd op zijn voorbereid. Soms is het stil en is er niks aan de hand, soms explodeert-ie.”