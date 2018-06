Nieuwe foto’s voortvluchtige criminelen verspreid

In de Amsterdamse rechtbank, de Bunker in Osdorp, gaat om 09:00 uur een tweede zitting in de zaak rond de kroongetuige binnen de Mocromaffia van start. Volg de zaak live via onze verslaggever Mick van Wely (zijn tweets vind je onderaan dit artikel)

Justitie verspreidt vandaag foto’s van Taghi en Razzouki in de hoop dat ze ergens worden opgemerkt. Een van die nog niet eerder geopenbaarde foto’s van Taghi is vandaag te zien in deze krant. Het gaat om een selfie waarop Taghi een kus naar iemand lijkt te versturen. Op de achtergrond is een deel van het interieur te zien waar hij op dat moment verblijft.

Ridouan Taghi lijkt via een selfie een kus aan iemand te versturen op deze nog niet eerder openbaar gemaakte foto. Ⓒ Openbaar Ministerie

Ridouan Taghi geldt als zeer vuurwapengevaarlijk en zou als opdrachtgever betrokken zijn bij meerdere liquidaties. Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 25.000 euro. De zoektocht naar Taghi en medeverdachte Razzouki krijgt steeds meer het karakter van een klopjacht.

Opsporingslijst

De politie heeft al in diverse landen contact gezocht met collega’s en ze gevraagd uit te kijken naar het duo. Zoals deze krant eerder dit voorjaar al berichtte zijn er sterke aanwijzingen dat Taghi zich in Suriname en Colombia ophoudt. Taghi en Razzouki staan al op de nationale opsporingslijst.

De klopjacht lijkt op de speurtocht naar de Amsterdamse crimineel Dino Soerel, die ondanks internationale arrestatiebevelen vijf jaar lang uit de handen van de politie bleef. Uiteindelijk bleek hij jaren te zijn ondergedoken in een appartement op 500 meter van het hoofdbureau van politie.

Soerel is inmiddels tot levenslang veroordeeld. Net als bij Soerel sluit de politie ook in het geval van Taghi en Razzouki niet uit dat zij vroeg of laat opduiken in Nederland.

Het duo geldt als zeer koelbloedig en is volgens verdenkingen nauw betrokken bij internationale smokkel van cocaïne.

Ze maken volgens justitie deel uit van een crimineel netwerk, dat naast cokesmokkel ook liquidaties van tegenstanders laat uitvoeren of mensen uit de weg ruimt die een gevaar kunnen vormen.