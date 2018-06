Grafrecht kapers De Punt verlopen

Normaal betekent het niet betalen van deze rechten dat het monument op het graf wordt verwijderd en de stoffelijke resten mogelijk later worden geruimd, zo meldt de gemeente op internet. In Assen gelden grafrechten voor twintig jaar.

In het geval van het verzamelgraf dat op de gemeentelijke begraafplaats de Boskamp staat, is het grafrecht al een keer voor 20 jaar verlengd. De zes kapers werden deze week precies 40 jaar terug gedood en begraven.

Op de laatste rustplaats staat een omvangrijk natuurstenen monument met vijf piramides en een kegel erop. Ze verwijzen naar de vijf mannelijke en een vrouwelijke kaper die omkwamen. De tekst op het monument luidt: Lawa Mena Hau Lala (Steeds voorwaarts gaan zonder een stap terug doen).

Overleg

De gemeente laat weten in overleg te zijn met partijen over de betaling van de grafrechten. Wie dat precies zijn en wat de status van de betaling is, wil een woordvoerder niet zeggen. „Dat mag niet om redenen van privacy.”

In het verleden zou volgens bronnen binnen de Molukse gemeenschap vanuit de Badan Persatuan (BP) - de Molukse Eenheidspartij - een belofte zijn gedaan dat nabestaanden niet meer hoeven te betalen voor het verlengen van de grafrechten. De BP heeft zich echter opgeheven.

De formele vertegenwoordiging van de Molukkers in Nederland is de Regering der Zuid-Molukken in ballingschap. Het is onduidelijk of zij de grafrechten op zich zouden willen en kunnen nemen. In het land zouden inmiddels inzamelingsacties lopen om het geld bij elkaar te krijgen.

De timing van de problemen is uitermate ongelukkig. De Molukse gemeenschap hield juist gisteren op de Boskamp bij het verzamelgraf de jaarlijkse herdenking van De Punt. De beëindiging van de treinkaping is nu onderwerp van een civiele rechtszaak.