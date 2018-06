Trump en Kim samen rond de tafel

Gisteravond was de Noord-Koreaanse leider nog te zien op een vrolijke wandeling door de Aziatische stad. Nu stond zijn gezicht geconcentreerd, net als dat van de Amerikaanse president, die amper een minuut voor het officiële begin van de gesprekken, om 9 uur lokale tijd, aankwam.

Het eerste gesprek met de Amerikaanse president zal ongeveer 45 minuten duren. Afgezien van de twee vertalers zal het gesprek onder vier ogen zijn. Dat is een ongebruikelijke manier van onderhandelen. Trump meent dat hij zo'n ervaren onderhandelaar is, dat hij Kim maar hoeft aan te kijken om te weten of er een deal in zit. Waarnemers vrezen echter dat Kim zijn gesprekspartner zal imponeren.

Bekijk ook: Kim en Trump spreken elkaar onder vier ogen

De Amerikanen vochten tussen 1950 en 1953 aan de kant van Zuid-Korea tegen het communistische noorden, dat gesteund werd door China. Van de 5,7 miljoen Amerikanen die naar Korea werden gestuurd, sneuvelden 50 duizend. Aan Noord-Koreaanse kant was het dodental 200 duizend. Er werd nooit een officieel vredesverdrag getekend.

De top in Singapore past in een rijtje met historische ontmoetingen die grote gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van de internationale wereldorde. Ongeacht welk resultaat de ontmoeting tussen Kim en Trump oplevert, is het feit dat de gesprekken plaatsvinden op zich al een mijlpaal.

Het bezoek van de Amerikaanse president Nixon aan de Chinese leider Mao Zedong in 1972 was het begin van een diplomatieke relatie tussen de liberale Amerikaanse en de geïsoleerde, communistische regering in China. In 1986 spraken de Sovjet president Michail Gorbatsjov en de Amerikaanse president Ronald Reagan elkaar in IJsland over de nucleaire wapenwedloop.