Trump en Kim ondertekenen historische overeenkomst

De delegaties zitten aan tafel nadat eerst de leiders onder vier ogen - met tolken weliswaar - hebben gesproken. Ⓒ AFP PHOTO / The Straits Times / Kevin LIM

Singapore - De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben dinsdag in Singapore een overeenkomst ondertekend. Noord-Korea belooft dat het zijn kernwapenprogramma afbouwt. De VS geven in ruil daarvoor „veiligheidsgaranties” aan Pyongyang. De twee leiders schudden elkaar de hand en gaven elkaar complimenten, maar er was niet direct duidelijk wat er precies was afgesproken. „Wij zijn erg blij met wat vandaag is gebeurd”, aldus Trump. „Mensen zullen onder de indruk zijn en gelukkig zijn.”