Kim en Trump ronden top af met vanille-ijs

Als voorgerecht kiezen de onderhandelaars uit een garnalencocktail met avocadosalade, een gerecht met verse octopus of een op Koreaanse wijze gevulde komkommer.

Terwijl de gesprekken over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea doorgaan, krijgen de leiders van de VS en Noord-Korea drie hoofdgerechten voorgeschoteld: rundvlees met aardappelgratin, zoetzuur varkensvlees met gebakken rijst of gesmoorde kabeljauw met radijs.

Kim en Trump ronden de topontmoeting af met een dessert. Van Trump is bekend dat hij van chocolade taart en vanille ijs houdt. Hij kan kiezen uit een ganache van pure chocolade en vanille-ijs met kersencoulis. Verder is er Tropeziénne-taart.

Na de lunch vliegt Kim naar verwachting om 14.00 uur (08.00 uur onze tijd) weg. Trump vertrekt vijf uur later. Hij spreekt om 16.00 uur (10.00 uur onze tijd) met de pers.

Bekijk ook: Trump en Kim ondertekenen historische overeenkomst