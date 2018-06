Vier kinderen dood tijdens gijzeling VS

Volgens de politie zijn twee van de kinderen van Gary Lindsey zelf en de andere twee van zijn vriendin. Toen de politie na een melding van huiselijk geweld naar het appartement van de familie kwam werd er van binnenuit geschoten. Agent Kevin Valencia werd hierbij geraakt.

De kinderen zouden daarna zijn gegijzeld. Hoe ze precies zij omgekomen is onduidelijk.

De 35-jarige Lindsey heeft een uitgebreid strafblad. In het verleden is hij veroordeeld voor brandstichting, huiselijk geweld en diefstal. Op het moment van de gijzeling zat hij in zijn proeftijd.

Ⓒ Screenshot