Koning reist van Letland door naar Estland

Chef parlementaire redactie Wouter de Winther volgt de koning op het staatsbezoek. Zijn tweets staan onderaan dit bericht.

Aanleiding voor het staatsbezoek aan Estland is dezelfde als voor de visite aan Letland: de viering van het eeuwfeest van de onafhankelijkheid. Die zelfstandigheid kwam aan het einde van de Eerste Wereldoorlog tot stand. Maar deze zelfstandigheid was maar van korte duur want in de Tweede Wereldoorlog werden de drie Baltische landen, Estland, Letland en Litouwen, kort na elkaar bezet door de Sovjet-Unie, nazi-Duitsland en daarna opnieuw door de Sovjet-Unie. Die sprak overigens niet van bezetting, maar van ’vrijwillige aansluiting’ van Letland, Estland en Litouwen.

In Tallinn is er een welkomstceremonie bij het presidentieel paleis. Verder zijn er ontmoetingen met premier en parlementsvoorzitter, een kranslegging en het planten van een eikenboom.