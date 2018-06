Geweersalvo’s Delft: Wéér winkels doelwit

De politie spreekt van meerdere geweersalvo’s die iets voor vijf uur zijn afgevuurd. In de ruiten en kozijnen van de twee zaken zijn gaten zichtbaar.

De politie heeft op beide locaties een groot deel van de straat afgezet. Winkels in de buurt zijn gesloten. Burgemeester Van Bijsterveldt is vanochtend vroeg ter plaatse geweest om met winkeliers te spreken. Enkele weken geleden werden in Delft ook al een coffeeshop en zonnestudio beschoten.

Ronald den Hertog, teamchef van Politie Delft, zegt dat de zaak hoog wordt opgenomen. „Incidenten als deze leiden tot gevoelens van onrust. Als politie surveilleren we al enige tijd extra in de binnenstad. Ook onze wijkagenten staan in nauw contact met de bewoners en ondernemers”, aldus Den Hertog. Volgens de teamchef is het onderzoek in volle gang: „Of er een verband is met de eerdere incidenten in de Delftse binnenstad, maakt uiteraard deel uit van het onderzoek.”

