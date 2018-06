Haring moet weer hip worden

Vandaag staan alle schijnwerpers weer op de haring, nu het eerste vaatje Hollandse Nieuwe in Scheveningen wordt geveild. Aan stukjes, met uitjes en zuur of toch gewoon neutraal: menig haringliefhebber rent morgen naar de winkel om de eerste Hollandse Nieuwe te bemachtigen. Dan start de haringverkoop immers in het land. Alleen: die groep bestaat wel uit veel ouderen. Het Nederlands Visbureau ziet een trend: maar liefst 83% van de haringconsumptie wordt genuttigd door een bevolking met een leeftijd van 50 jaar en ouder. „Zonder aanwas van nieuwe haringeters lijkt de toekomst van de haring(verkoop) in Nederland verloren”, zo klinkt het dan ook dreigend.

De belangrijkste reden dat jongeren de haring niet happen, is de afkeer van de geur en graten. Zelfs het woord ’haring’ heeft bij millennials een ’negatieve connotatie’. Daarom wordt vooral ingezet op de woorden ’Hollandse Nieuwe’. Zo wordt gehoopt dat de ’onsmakelijke bijgedachten’ die op-poppen bij het woord haring verdwijnen.

„We willen de jongeren ook kennis laten maken met de Hollandse Nieuwe door het op een andere manier te presenteren, bijvoorbeeld in sushi. Het product kan op zoveel manieren worden gegeten: van taco tot toastje en van tortilla tot tartaar”, zegt directeur Agnes Leewis van het Nederlands Visbureau.

Ⓒ Amaury Miller

Is dat geen vloeken in de kerk bij de pure haringfanaat? „Ik had hier zelf iemand op kantoor die nog nooit haring had gegeten. Door het in een gerechtje te verwerken, kwam ze er achter dat het toch lekker is.”