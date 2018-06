Kim krijgt uitnodiging voor bezoek Witte Huis

De Amerikaanse president had voorafgaand aan de historische ontmoeting in Singapore al laten doorschemeren dat Kim welkom zou zijn in de VS als de gesprekken positief zouden verlopen.

Trump noemde Kim dinsdag „een intelligente man die van zijn land houdt.” De twee leiders waren vol lof over elkaar en schudden elkaar geregeld de hand.

