’Ex-directeur Stedelijk ten onrechte beschuldigd’

Aanleiding was een onthullend artikel van NRC Handelsblad. Volgens de krant had Ruf tijdens haar eerste jaar als museumdirecteur voor 436.000 euro als adviseur bijgeklust, en dat niet in de jaarverslagen van het museum laten opnemen. Onder grote druk diende ze in oktober haar ontslag in.

Het langverwachte onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam lijkt haar vrij te pleiten van belangenverstrengeling, concludeert AT5. Wel had Ruf transparanter moeten zijn over de riante vergoeding die zij uit eerdere nevenactiviteiten had ontvangen.