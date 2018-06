Station Rotterdam CS weer open na oefening

Het station Rotterdam Centraal is dinsdagochtend kort ontruimd wegens een storing in een brandmeldinstallatie. Mensen moesten het station verlaten en winkels moesten dicht. Het station is inmiddels weer open.

Een woordvoerster van de politie gaf eerder op de ochtend aan dat de ontruiming te maken had met een oefening van een arrestatieteam, maar dit blijkt niet het geval. Door de oefening is er dinsdagochtend wel veel politie op de been bij het CS. Iemand die per ongeluk zijn koffer had achtergelaten op het station zorgde nog voor wat extra opwinding.