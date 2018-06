Noord-Korea belooft einde kernwapenprogramma

De belofte voor ontwapening is een herbevestiging van de Panmunjom Verklaring, van 27 april. De Verenigde Staten en Noord-Korea streven naar een betere relatie en een stabiele vrede op het schiereiland, stond in de verklaring die Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en Amerikaanse president Trump ondertekenden. Volgens Trump is ook de mensenrechtensituatie kort besproken. „Hij wil het juiste doen”, zei hij over Kim.

’Wil jij ook nog iets zeggen?’

De Amerikaanse president was dinsdag verreweg het meeste aan het woord. „Wil jij ook nog iets zeggen?” vroeg Trump na het zetten van de handtekening, aan Kim. Vaderlijk legde hij zo nu en dan zijn arm op de rug van de 34-jarige Noord-Koreaanse leider die het warm leek te hebben en wat onwennig naar de camera’s keek.

Toch hield hij zich goed staande op dat wereldtoneel dat hij al zo lang ambieerde. „We hadden een historische ontmoeting. De wereld zal grote veranderingen zien”, zei Kim. „Ok”, zei Trump luchtig, om vervolgens zijn map dicht te slaan.

Staatsman

Door zich op te stellen als oudere staatsman, hield Trump de leiding op een top die voor Noord-Korea al bij voorbaat was geslaagd - vanaf het moment dat Trump de ontmoeting toezegde, tot de eerste handdruk dinsdagochtend om 9 uur lokale tijd. De mannen ontmoetten elkaar voor het eerst op een podium waar de vlaggen van de rivalen gebroederlijk naast elkaar hingen.

Kim kreeg de erkenning die hij meent te verdienen en liet Trump de leiding nemen. Een gewaarschuwde Trump zou meteen zien of Kim een deal zou willen sluiten, zei hij vooraf. Op een vraag van een verslaggever wanneer aanstalten gemaakt zou worden met de ontwapening, riep Trump: „Snel, heel snel!”

Eerdere beloftes

In werkelijkheid is de intentieverklaring niet gedetailleerder dan eerdere beloftes. Dat is een probleem omdat Kim ontwapening prima vindt - mits de rest van de wereld meedoet. Er werd bijvoorbeeld ook niets gezegd over controleurs die de ontwapening van Noord-Korea gaan monitoren of het aantal rakketten waarover het land beschikt.

Eigenlijk verwachtten waarnemers niet meer dan dit. De top kwam zo snel tot stand, dat vooruitgestuurde onderhandelaars nauwelijks tot meer dan deze algemene verklaring konden komen. Dit is slechts het begin van een lang onderhandelingsproces. En er is ook scepsis: Noord-Korea maakte eerder afspraken die het land niet nakwam.

Toch is er winst behaald in Singapore. De isolatie van Noord-Korea is verbroken. Kim is uitgenodigd in Washington en Trump prees de Noord-Koreaanse leider uitgebreid om zijn persoonlijkheid, intelligentie en onderhandelingskunsten. Hij heeft nu een ’speciale band’ met Kim. De deur naar betere betrekkingen met Zuid-Korea en de Verenigde Staten staat open.

