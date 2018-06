’Trump en Kim zagen eruit als twee uitgehuwelijkten’

„De lichaamstaal van beiden was serieus, maar ook wel gespannen”, zegt Wijnberg. „In ieder geval ook netjes. Trump oogde wel lichtelijk paternalistisch, zeker toen hij zijn hand op de bovenarm van Kim legde. Alsof hij duidelijk wilde maken: Het is best een goede jongen, hij bedoelt het goed.”

Ⓒ AFP

De psycholoog merkte wel, wederom, dat Trump moeite heeft een ander het podium te gunnen. „Hij is de eerste die zijn hand uitsteekt, maar daarna ook degene die de aandacht weer terugpakt. Ze zagen er een beetje uit als twee mensen die zijn uitgehuwelijkt en elkaar nu voor het eerst zien. Waarbij vooral Trump uitstraalde: We zijn tot elkaar veroordeeld, maar komen er wel uit, het komt best goed. We gaan er iets van maken.”

Ⓒ AFP

De Amerikaanse leider genoot van het moment, kon Wijnberg duidelijk zien. „Hij weet dat dit een historische gebeurtenis is, maar geniet ook van de ’suspence’, de spanning. Af en toe was er ook een glimlach te zien, hij geniet ervan. Het is helemaal in lijn met zijn narcistische persoonlijkheid.”

Ⓒ AFP

Kim oogde soms een beetje als een ’schooljongetje’. „Iemand die voor het eerst in een grote snoepwinkel staat. Hij weet bijna niet waar hij moet kijken. Hij was wat onwennig op dit grote internationale podium. Hij wilde heel ontspannen overkomen, maar je zag toch spanning bij hem.”

Wijnberg zag ook een diepere betekenis in de handdruk zelf die Trump gaf aan Kim. ,,Hij gebruikt, dit keer met enige terughoudendheid, zijn rechterhand om zijn dominantie te benadrukken, en met zijn handdruk stuurt hij Kim. Zodat duidelijk te zien is dat hij, letterlijk en figuurlijk, degene is die aan het stuur zit. Hij en niemand anders. Kim lijkt zich, ook enigszins terughoudend, te laten sturen.

Ⓒ AFP

Toch bleef de Noord-Koreaanse dictator wel ’overeind’ tegen de machtigste man ter wereld. „Als ze zouden schaken, zou het denk ik uitdraaien op een salonremise. Maar als ik dan toch een winnaar zou moeten aanwijzen, dan neig ik licht naar Trump.”