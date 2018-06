Halbe Zijlstra kandidaat voor Wereldbank

Het voormalige VVD-kopstuk, dat vier maanden geleden moest aftreden als minister van Buitenlandse Zaken wegens een verzinsel over de aanwezigheid in het buitenhuis van Poetin, is druk aan het solliciteren. Voor de Wereldbank is de inschrijving net gesloten. Zijlstra zou al een paar maanden geleden hebben gesolliciteerd. Zijn kansen worden niet per se beter nu zijn naam op straat is komen te liggen.

Deze zomer neemt oud-staatssecretaris Frank Heemskerk afscheid als Nederlands bewindvoerder.

Zijlstra wil geen commentaar geven.