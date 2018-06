Videoverbinding met geschminkte kroongetuige

Volg de zaak live via onze verslaggever Mick van Wely. Zijn tweets vind je onder aan dit artikel.

De zitting wordt gehouden in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Het Openbaar Ministerie (OM) vordert dat het videobeeld met B. alleen is te zien voor de rechters, de officieren van justitie en zijn eigen advocaten en niet voor de overige procesdeelnemers. De rechtbank moet nog beslissen over die vordering.

De zwaarbewaakte Nabil B. wordt geschminkt en vermomd.

Slachtoffer van de vergismoord was Hakim Changachi (31) . Hij werd op 12 januari 2017 aan de Faustdreef in Utrecht doodgeschoten. Volgens justitie staat vast dat hij bij vergissing is geliquideerd. Twee dagen later trok het moordcommando er opnieuw op uit om het eigenlijke doelwit Khalid H. te elimineren. De politie wist dat toen te verijdelen. B. en R. worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de voorbereiding van de liquidatie.

Wroeging

De 31-jarige B. meldde zich vorig jaar bij justitie uit wroeging en omdat hij werd bedreigd. Hij heeft over meerdere liquidaties verklaard. Daarbij heeft hij Ridouan Taghi aangewezen als opdrachtgever. Ook over Saïd Razzouki heeft hij belastende verklaringen afgelegd. Beide mannen worden internationaal gezocht.

Het OM maakte de overeenkomst met B. in maart bekend. Een week later werd B.’s broer in Amsterdam-Noord geliquideerd.

Dinsdag heeft de politie nieuwe foto’s van Taghi en Razzouki vrijgegeven. Over een aantal andere foto’s vraagt de politie het publiek informatie over onder meer de plaats waar ze zijn genomen.