Groot verdriet om Tim, Ronald en James

ASML wil uit redenen van privacy weinig kwijt over zijn overleden medewerkers. „Maar er wordt natuurlijk aandacht aan besteed in de organisatie en naar de getroffen families. Op de betreffende afdelingen worden directe collega’s begeleid en er gebeurt natuurlijk ook iets om ze herdenken”, aldus een woordvoerster.

De drie kwamen om in de staat Oregon nabij de plaats Salem. Ze werden vorige week donderdag van achteren aangereden in hun auto, meldden Amerikaanse media. Toen waren ze nog maar net in de Verenigde Staten voor hun werk. Eén persoon overleed ter plekke, en twee anderen overleden enkele dagen later aan hun verwondingen. Ze waren sinds 1 juni in de VS.