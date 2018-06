Deze week geen douche voor patiënten Erasmus

De polikliniek ivf van het Erasmus MC is eveneens getroffen door de stroomstoring. Dinsdag werden de twintig geplande ivf-behandelingen elders in of buiten het ziekenhuis uitgevoerd. Ook de circa 170 andere patiënten die dagelijks voor de ivf-kliniek komen voor bijvoorbeeld een controle, onderzoek of een consult kunnen elders in het ziekenhuis terecht. Of hun afspraak wordt uitgesteld. De mensen krijgen daarover bericht. Deze hinder duurt ook nog de hele week.

Door de storing is er geen warm water. De stoominstallatie wordt onder meer gebruikt voor luchtbehandeling en de sterilisatie van operatiegereedschap. Het systeem is uitgeschakeld.

De opvang van ernstig zieke of gewonde patiënten en operaties gaan volgens het ziekenhuis gewoon door. Sterilisatie van het gereedschap gebeurt extern.