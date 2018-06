Kritiek op beveiliging kroongetuige

De advocaten van Nabil B., die nu dreigt af te haken, doen een dringende oproep aan de minister en het OM om ’meer doortastend, met meer middelen, betere afstemming en betere communicatie’ te werk te gaan vanaf nu.

Dat hebben de advocaten Bart Stapert en Derk Wiersum vanochtend in een tweede pro formazitting rond de kroongetuigezaak in de zwaar beveiligde bunker in Amsterdam gezegd.

In maart dit jaar werd de broer van de kroongetuige in Amsterdam geliquideerd. Er bestaat voor OM, politie en de advocaten van de kroongetuige geen enkele twijfel over wie achter de brutale moord zit: namelijk de man die door de kroongetuige is aangewezen als kopstuk binnen de Mocro-maffia, Ridouan Taghi. Die wordt internationaal gezocht. Het is een van de meest gezochte criminelen ooit in Nederland.

„Er bestaat grote vrees dat de wraak en de wens bij de opdrachtgever om deze en mogelijk andere kroongetuigen af te schrikken, nog niet is geëindigd na de moord op Reduan B. De aard van de beveiliging van onze cliënt en vooral ook van zijn familie kan letterlijk het verschil maken tussen leven en dood”, aldus Stapert. Dit is uitermate pikant, aangezien het OM op de zitting waarin bekend werd dat het beschikt over een kroongetuige, criminelen opriep om de kant van Justitie te kiezen.

De beveiliging van getuigen staat zwaar onder druk. In een recente Kamerbrief van de minister van J & V bleek dat er onvoldoende capaciteit is bij de beveiligingsdiensten. Zo zijn 79 van de 392 vacatures bij de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) onvervuld.

„Deze zaak is op tragische wijze uniek, nog niet eerder werd een familielid van een kroongetuige in Nederland vermoord. Dat vraagt van alle diensten en hun (politieke) leiding ook een unieke aanpak, met meer oog dan voorheen voor zowel de beveiligingsmaatregelen als de maatschappelijke positie en belangen van alle betrokkenen.”

„De Minister van Justitie en Veiligheid mag dan aan de Tweede Kamer schrijven dat het stelsel van bewaken en beveiligen robuust is. Onze cliënt en zijn familie hebben daarvan tot dusver helaas een andere indruk”, zo staat in de verklaring.

Na de liquidatie van de broer van de kroongetuige zei het OM dat Reduan B. slechts ’in beperkte mate’ beveiliging wilde. „Die vroegtijdige, voorbarige en onnodig scherpe opmerking, maar vooral het moment waarop deze werd gemaakt, heeft onze cliënt hard geraakt. Daarmee werd namelijk, door het OM zelf, de suggestie gewekt dat Reduan zijn dood aan zichzelf te wijten had.”

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) zegt zich te herkennen in de kritiek van de advocaten. ,,We krijgen zorgwekkende signalen van de mensen uit de DKDB. Niet alleen op het gebied van capaciteit, maar ook op het technische vlak zijn er zorgen.”