Na explosies Rotterdam nu ontploffing bij ’Ajax-café’

Na de explosie is vooralsnog niemand aangehouden. Wel is er schade aan de voorgevel. Vermoedelijk is zwaar vuurwerk gebruikt.

Van het café in de Balboastraat is bekend dat er geregeld supporters van Ajax komen. Tijdens de ontploffing was er niemand aanwezig, de zaak is door de coronamaatregelen nog gesloten.

„We werden vannacht door de buurvrouw wakker gebeld”, vertelt uitbater Annemieke van het café. Ze weet niet uit welke hoek de daad komt. „Geen idee. Het is voor ons een compleet raadsel. We zijn een heel normaal bruin café. Ik ben wel voor Ajax, maar het is niet zo dat hier alleen maar de vaste kern komt. Ook heel normale Amsterdammers. We zitten hier natuurlijk niet op te wachten. Als horeca zijn we al zwaar getroffen door de lockdown.”

Het rolluik van het café was vrijdagnacht dicht. Daarom valt de schade nog betrekkelijk mee. „Nog een geluk dat ik geen brievenbus heb”, zegt de uitbater. Ze wacht het onderzoek van de politie af.

Rotterdam

Eerder deze week waren er ontploffingen bij plekken in Rotterdam die door fans van Feyenoord worden bezocht. Daarvoor is vrijdagavond een 21-jarige verdachte uit Amsterdam aangehouden.

In Rotterdam zijn er inmiddels vijf ontploffingen geweest: eerst waren er explosies bij Feyenoordcafé ’t Haantje in Rotterdam-Zuid aan de Bierens de Haanweg en bij een portiek aan de Ranonkelstraat, in de nacht van 4 op 5 mei. Donderdagnacht waren er opnieuw drie explosies. Ditmaal bij een ander Feyenoordcafé, The Hide Away, en in de Forelstraat en de De Blécourtstraat in Rotterdam.

Rob de Kreek, de Rotterdamse eigenaar van ’T Haantje, heeft wel een verklaring voor de ontluikende kroegenvete. „Het zal wel te maken hebben met de Klassieker en met die vechtpartij van een paar weken geleden bij de Ikea in Delft. Daar zouden die Ajacieden flinke klappen hebben gehad”, zegt De Kreek tegen De Telegraaf.

Feyenoordfans willen in de aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax ’s nachts gaan waken bij hun cafés.

Ook bij Rotterdammers waar thuis explosies zijn geweest, heerst ongeloof. „Van mijn deur zijn alleen nog maar puzzelstukjes over”, vertelt een man. Waarom de flat het doelwit is geweest, is hem een raadsel. „Ik heb geen idee. Ik ben getrouwd en heb vijf kinderen.”

Recherche

De recherche onderzoekt nog of er enig verband is tussen de nieuwste explosie in Amsterdam en de explosies in Rotterdam. „Wij weten ook wat er in Rotterdam gebeurd is”, vertelt een politiewoordvoerder. „We nemen die informatie uiteraard mee in het onderzoek. Maar vooralsnog is het te vroeg om conclusies te trekken.”

