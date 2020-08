’Dode man Sint-Michielsgestel is PvdA-fractievoorzitter’

De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte aangehouden, maar zijn rol in de zaak is nog onbekend. Er is een groot onderzoek gestart. Dat meldt het Brabants Dagblad.

De politie heeft met witte schermen en linten de straat en de inrit van het huis afgezet. Volgens de politie is er nog veel onduidelijkheid over de toedracht.

Jack de Vlieger was fractievoorzitter van de PvdA in Sint-Michielsgestel. In het verleden was hij volgens de krant ook bestuurder bij de voormalige Abvakabo FNV, die in 2015 is opgegaan in FNV.