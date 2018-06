Nieuwe aanhouding na moord meisje (15) bij Venlo

De autoriteiten lieten eerder een andere verdachte gaan van de moord op de tiener. Het ging om een 25-jarige Turkse man die zich dinsdag zelf bij de politie meldde en in het vizier was gekomen doordat hij er vandoor ging bij een controle. ,,Hij had om een volledig andere reden angst voor de controle en is weggerend'', aldus de politie.

Het vijftienjarige meisje van Roemeense afkomst werd doodgestoken in een park in Viersen, net over de grens bij Venlo. De verdachte zou zelf van Bulgaarse afkomst zijn. Hij woonde in Viersen. Hoewel de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden, is het nog onduidelijk of ze ook bevriend waren. Dat wordt nog uitgezocht, zegt de politie.

Het geweldsmisdrijf is het zoveelste in Duitsland de voorbije maanden met jeugdige slachtoffers. De laatste geruchtmakende zaak was de moord op de veertienjarige Susanne uit Mainz. Een Iraakse asielzoeker zou haar hebben verkracht en gewurgd. Hij vluchtte naar zijn vaderland maar is gepakt en inmiddels uitgeleverd.