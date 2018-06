Trump vol lof over Kim: ’Andere tijd, andere persoon’

Trump sprak in Singapore een grote schare journalisten toe. Hij dankte diverse leiders in de regio die de topontmoeting hebben mogelijk gemaakt en sprak met louter lof over Kim. „Het is een andere tijd met een andere persoon”, verklaarde hij.

Trump en Kim spraken elkaar enkele uren. Daarna tekenden zij een overeenkomst. Daarin belooft Pyongyang zijn kernprogramma af te bouwen in ruil voor veiligheidsgaranties van de VS.

De Amerikaanse president heeft er alle vertrouwen in dat Pyongyang zich aan de afspraken gaat houden hoewel dat in het verleden anders bleek. „Kim zei zelf dat zijn land in het verleden verkeerd heeft gehandeld”, zei Trump. „Hij bracht het zelf op.”

Afbouw kernprogramma

Volgens Trump wilde Kim zelfs meer dan graag een overeenkomst over de afbouw van het kernprogramma. „Omdat hij een goede toekomst voor zijn land ziet. Ik geloof dat hij zich er aan gaat houden.”

Kim heeft volgens Trump ook beloofd stoffelijke resten van duizenden Zuid-Koreanen te zullen overhandigen. „De resten zullen terugkeren, daar zijn we het snel over eens geworden.”

