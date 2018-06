Zomerweer eventjes voorbij, maar de voorspellingen zijn goed

Ⓒ JOHAN WESTRA

Amsterdam - Het warme weer waar we de afgelopen tijd aan gewend waren geraakt, zit even in een dip. Vandaag en morgen is het fris, maar later in de week gaan de temperaturen weer omhoog. Volgens weerman Marco Verhoef van Weerplaza heeft het er alle schijn van dat we straks weer vol de zomer induiken.