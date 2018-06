Tegenonderzoek naar spoor in zaak Milica van Doorn

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem ervan dat hij in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in zijn woonplaats Zaanstad de toen negentienjarige Milica heeft verkracht en met messteken om het leven heeft gebracht. Het slachtoffer werd half ontkleed gevonden in een vijver in de wijk Kogerveld.

DNA-verwantschapsonderzoek

De geruchtmakende zaak bleef jarenlang onopgelost, totdat een DNA-verwantschapsonderzoek vorig jaar leidde naar de van oorsprong Turkse A. Hoewel hij zelf had geweigerd materiaal af te geven, kwam de politie hem via een familielid op het spoor. Na zijn arrestatie bleek dat zijn DNA 100 procent matchte met het aangetroffen spoor.

De raadsman vroeg om de contra-expertise door een DNA-deskundige en een medisch specialist. Volgens hem kan er twijfel zijn over de betrouwbaarheid van het spermaspoor omdat het meerdere keren is onderzocht. ,,Er is in de loop der jaren heel veel mee gezeuld. Wat voor invloed heeft dat op de kwaliteit?'' Ook wil de advocaat weten hoe lang het sperma al in het lichaam van het slachtoffer heeft gezeten.

A. niet aanwezig

A. was niet op de zitting aanwezig. Op advies van de verdediging zwijgt hij momenteel. Hij zou eerder onder meer hebben gezegd dat hij in de bewuste nacht een meisje was tegengekomen. Later heeft hij die verklaring herhaald. A. heeft niet willen ophelderen hoe zijn biologische sporen in het lichaam van het slachtoffer zijn terechtgekomen.

Op 4 september vindt een zogenoemde pro-formazitting plaats. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 19 en 21 november.