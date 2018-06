Waarom mannen vreemdgaan

Op feestjes wordt het vaak gevraagd: “Is het echt waar wat ze zeggen over jullie reizende zakenmannen? Dat die, ver van huis in een luxe hotel, allemaal met collega’s of locale schonen de koffer induiken?”

Die vraag beantwoord ik met een volmondig: ja. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Ik heb jarenlang een dubbelleven geleid. Ik ben sales manager bij een groot hotel en heb menig feestje in het buitenland meegemaakt waar het totaal uit de hand liep. En onder het mom van ‘op reis een gezellige vent, thuis ook een gezellige vent’ zorgde ik dat mijn escapades in verre oorden voor mijn (inmiddels ex-)vrouw geheim bleven en draaide ik thuis gewoon lekker mee in het gezinsleven.

Lees ook: Paula: De kans bestaat dat mijn zoon 'een Michael P.' wordt

Mijn ex is een fantastische vrouw. Bloedmooi, hondstrouw en ze was verliefd op mij. Ik had een vrouw om van te dromen. Ook in de slaapkamer kwam ik niets tekort, we hadden een geweldig seksleven, kortom: we waren een jong en gelukkig stel. En al snel waren we een jong en gelukkig gezin, met twee schatten van kinderen, een huis in het centrum van Amsterdam, een bootje in de gracht en een grote, gezellige vriendenkring. Perfect plaatje, toch?

Bekijk ook: Doutzen draagt stokje over

Iets om te koesteren en zuinig op te zijn. Dus als je een beetje hersens in je kop hebt en je bent ook nog bereid om die te gebruiken, dan ga je zo’n huwelijk niet op het spel zetten door te rotzooien met andere vrouwen. Maar daar zit het probleem. Die hersens, overigens in ruime mate aanwezig bij mij, werden uitgeschakeld zodra er een andere mooie vrouw in beeld verscheen. Zoals een vriend van me altijd zegt: “Je kan maar met een koppie tegelijk denken, en dat kleine koppie is de baas.”

De regels

Toen ik begon met deze baan was ik uiteraard helemaal niet van plan om buitenechtelijk te scharrelen op mijn reizen naar verre landen. Dat het toch gebeurt heeft een nogal banale reden: iedereen doet het. Goed, niet iedereen, maar velen. Daar ligt meteen de kern van de zaak: niemand corrigeert elkaar. Sterker nog, wij vreemdgangers geven elkaar steun. In de vorm van bevestiging dat wat we aan het doen zijn best oké is, zolang je er niemand mee kwetst. Want je neemt het niet mee

Lees ook: Wat als jouw kind in de ban is van Fortnite?

naar huis. Om een beroemd zinnetje uit The Hangover aan te halen: what happens in Vegas, stays in Vegas. Zo zijn er nog een paar regels voor vreemdgangers. In volgorde van belangrijkheid:

Regel 1: Wis je sporen! Niets ongemakkelijker dan een briefje met telefoonnummer en ‘Bel me, xxx!’ erop in het borstzakje van je overhemd, dat je vrouw gaat wassen. Zorg wОl voor een goed verhaal, mochten de sporen toch gevonden worden. Je collega had dat briefje gekregen en hij heeft het onderweg lachend naar je toe geschoven: hier, voor jou, ze is mijn type niet. “Ja, en toen heb ik het dus per ongeluk in mijn zak gestoken, schatje.”

Regel 2: Hou je telefoon in je zak. Altijd. Op stil. Mocht je namelijk zo stom zijn geweest om je nummer te geven (o ja, nooit je nummer geven), dan kan het gebeuren dat de dame in kwestie, die op het tropische eiland nog net zo relaxed in het vreemdgaan stond als jij, jou opeens begint te appen of te bellen op een moment dat het jou niet uitkomt. Als je samen met je vrouw op de bank een romantische komedie zit te kijken, bijvoorbeeld. Het “wie was dat, schat?” is een nogal ongemakkelijk moment, waarop je zomaar genadeloos door de mand kan vallen met je gerotzooi buitenshuis.

Regel 3: Doe het nooit in je eigen bed of hotelkamer. Je gaat naar haar! En na de daad ga je weg. Je bent tenslotte geen knuffelbeer of psycholoog. Wegwezen, naar je eigen kamer. Een moment van totale ontnuchtering, gevolgd door vluchtgedrag. “HО, krijg ik geen zoen meer?” vraagt ze nog. Nee dus. No way. Geen affectie, dit was lust.

Regel 4: Doe het veilig. Moet ik dat uitleggen? Dan is er iets mis met je. Want behalve een paar goed behandelbare soa’s is er ook een die wat lastiger is: een kind. En je had er al een paar. Daar zitten we dus niet op te wachten.

Regel 5: Ontkennen, ontkennen, ontkennen. Neem een voorbeeld aan de koning der vreemdgangers, Bill Clinton: “Ik heb geen seks gehad met die juffrouw Lewinsky.”

Regel 6: Doe het niet. Het doet namelijk pijn als het uitkomt. En het komt uit, geloof me. Er is altijd iemand die je gezien heeft, er zal altijd iemand over je gaan kletsen. En dan volgt er niets dan ellende. Een scheiding, de veilige basis voor je kinderen wordt afgebroken, er zijn alleen maar verliezers. En dat door twee minuten seks met iemand die je verder niet interesseert. Met wie het in bed ook nog eens tegenviel.

Waarom doen mensen het dan? Ik heb toch sterk het idee dat het verslavingsgedrag is. Hele volksstammen gaan vreemd. Zelfs als er, in sommige landen, dood door steniging op zou kunnen volgen. Vergelijk het met roken. In koeienletters staat op het pakje dat je er dood aan gaat. Tenminste, je kunt er dood aan gaan. Hoeft dus niet per se. Voor een roker is dat genoeg reden om er nog een op te steken.

Meer uit VROUW Glossy: Mijn ex is een seksmaniak

Doordat er geen verliefdheid bij kwam kijken was mijn leven onderweg goed te scheiden van het leven thuis. Ik dacht nooit meer aan mijn escapades. Meestal was er ook drank in het spel en dat vertroebelde de herinnering sowieso, maar verder had ik ook nooit behoefte om een scharrel nog eens te zien of bij thuiskomst nog eens op te bellen. Zou ik dat wel hebben gedaan, dan had ik dat veel meer als verraad naar mijn vrouw hebben gevoeld dan die ene wip op de bestemming.

Toen ik vreemdging wist ik dat wanneer het zou uitkomen, mijn huwelijk op de klippen zou kunnen lopen. Toch deed ik het. Het was sterker dan ik. Zoals elke verslaving. Vaak was er wel iemand in mijn reisgezelschap die er ook zo over dacht. Dan ben je ver van huis, waan je je onbespied en leef je even je fantasie. Want zeg nou zelf, iedereen fantaseert over seks met iemand anders. Mentaal gaan we allemaal vreemd. Ontkennen heeft geen zin. Maar ik deed het fysiek ook, en dat maakt het anders. Anders, omdat je fantasieСn prima geheim kunt houden. Maar het echte vreemdgaan komt hoe dan ook uit. Een kennis van mij ging vreemd in een ‘wiphotel’ langs de A9. Toen zijn vrouw zijn auto pakte, stond het Van der Valk-hotel nog in het geheugen van de navigatie. Leg dat maar eens uit.

Met de billen bloot

Uiteindelijk viel ook ik door de mand. Een mail van een bedrogen echtgenoot, gericht aan mijn vrouw. Zijn vrouw had met mij op Aruba gerotzooid. Ik had geen idee meer wie het was, maar in de mail stonden zoveel details dat ontkennen geen zin had. Ik voelde me vooral machteloos. Niet schuldig aan vreemdgaan, maar schuldig aan de pijn die ik zou toebrengen als ik zou toegeven. Dus ik stond stamelend, schutterend en bagatelliserend het mailtje te verklaren. Dat het vast niet over mij ging of dat dit gewoon verzonnen was. Als ik maar niet hoefde te bekennen dat ik de liefde van mijn leven vreselijk had bedonderd.

Wat volgde was een diepe crisis. We gingen in therapie, ik moest daar met mijn billen bloot en alles vertellen. Ik kon het niet. In mijn beleving was het vertellen over triviale scharrels niets waard. Het bracht pijn, ik wilde het achter me laten. Het hele gebeuren doodzwijgen. Maar dat ging niet goed. Iedere keer als er op tv een grap werd gemaakt over vreemdgaan, durfde ik niet te lachen. Bij films waarin seksscènes met overspel voorkwamen voelde ik me ongemakkelijk, want er volgde geheid ruzie. Ons huwelijk ging kapot aan het niet verwerken van pijn.

Lees ook: Opinie: Partneralimentatie is een ouderwetse regeling

Achteraf was het allemaal nogal zinloos. We hadden een heerlijk huwelijk en een fantastisch leven. Door mijn gerommel was het vertrouwen blijvend geschaad. Als mensen vragen of ik spijt heb van mijn buitenechtelijke onenightstands, zeg ik nee. Waar ik spijt van heb, is dat ik het slordig heb afgehandeld. Ik zie om me heen ook kerels vreemdgaan. In mijn kennissenkring, op mijn werk, op de sportclub. Ik geef ze een advies: als het uitkomt, praat dan met je vrouw. Geef haar de waarheid, hoe pijnlijk ook. Ik denk dat dat de enige manier is om haar voor je terug te winnen. Als ze je nog wil tenminste, jij afgelikte boterham.

Cijfers over vreemdgaan en de reactie van zijn ex-vrouw lees je in de Opgebiecht Special van VROUW Glossy. De special ligt vanaf dinsdag 12 juni in de winkel!