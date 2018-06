Oud-PSV’er Eric Gerets (64) met dood bedreigd door voormalige ploeggenoot om blonde agente (39)

Gerets weet dat aangifte doen tegen zijn voormalige collega van Standard Luik en de Belgische nationale ploeg gevolgen heeft en Bodart nog kwader zal maken. „Ik heb geen andere keus en ben maandagochtend ten einde raad naar de politie gestapt”, zegt de voormalige speler en trainer van PSV. Zijn stem verraadt onrust.

Liefde gevonden bij Virginie

Op zijn 64ste dacht Gerets rustig van zijn voetbalpensioen te genieten. Niet langer in de dug-out te vinden, maar tweewekelijks in de eretribune van zijn geliefde Sclessin in Luik. Insiders wisten het al: Gerets had ook opnieuw de liefde gevonden bij de blonde Virginie Neuray (39), een politieagente uit Ans bij Luik.

En dat het de altijd discrete Gerets menens is, bleek de voorbije maanden toen de twee altijd samen plaatsnamen op de Luikse tribunes. De twee zijn dolverliefd. Meer nog, ze gaan deze zomer zelf trouwen, bevestigt Gerets.

Van het pad af

Eén man gunt de twee hun liefdesgeluk niet: Gerets’ voormalige ploegmaat Gilbert Bodart. De twee speelden twee seizoenen samen bij Standard Luik en speelden ook de WK’s van 86 (Mexico) en 90 (Italië). „Ik heb Gilbert altijd een wat vreemde kerel gevonden. Maar echt problemen heb ik met hem nooit gehad”, zegt Gerets.

Gilbert Bodart Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

Terwijl Gerets nooit van het rechte pad afweek, belandde Bodart nooit echt terug op dat rechte pad. Hij heeft een onwaarschijnlijke reeks criminele feiten op zijn kerfstok. Ondanks dat turbulente leven werd de voormalige succesvolle keeper in 2014 verliefd op Virginie, jawel, de blonde politieagente uit Ans.

’Tijd voor een beetje geluk’

Het verhaal begon als een sprookje: de voormalige doelman was getuige van een overval op een bejaard vrouwtje en hield de overvaller in bedwang tot een agente arriveerde. De twee begonnen een relatie en kregen een zoontje. „Tijd voor een beetje geluk, na zo veel jaren ongeluk”, zei Bodart daarover in Het Nieuwsblad.

Volgens Virginie Neuray bleef er van het sprookje snel niets meer over. „Ik was het gokken, de leningen, dat verdachte handelen, gewoon beu”, zegt ze. Toen ze anderhalf jaar geleden uit elkaar gingen, schreef de agente op haar Facebook-pagina alarmerende taal. „Hij blijft me met de dood bedreigen. Hij belt me om vier uur ’s nachts of staat hier soms aan de deur, ondanks het verbod. Moet ik wachten tot hij me uit de weg laat ruimen, zoals hij zelf voorspelt?”

’Vijftien maanden miserie’

Maandagochtend stapte Gerets een politiekantoor binnen om een klacht in te dienen. „Ik wil vermijden dat Bodart ons iets aandoet”, vertelt Gerets. Of hij niet bang is voor een nieuwe confrontatie? „Ik ben nog nooit bang geweest in mijn leven. Ooit zal ik sterven, zoals iedereen. Maar dat zal niet gebeuren door Bodart, laat staan door een door hem geronselde Albanees. Dat laatste heeft hij me letterlijk gezegd.”

Zeker nu Bodart volgens Gerets ook het zoontje van Virginie al twee keer niet op tijd terug heeft gebracht is de maat vol. Er word al tijdens gestreden om de voogdij. Volgens Virginie heeft haar zoontje intussen een psychologisch trauma opgelopen. De zaak speelt ook bij de jeugdrechter.

’Leugenaars’

Bodart heeft in La Dernière Heure op het verhaal gereageerd. Hij noemde het koppel „leugenaars” en zei dat Virginie in de gevangenis thuishoort. Bodart maakte zich ook sterk dat voor de rechter de waarheid wel zal bovendrijven.