Van Dissel: minder immuun na milde klachten corona

Wie alleen maar milde klachten heeft gehad, heeft ook minder antistoffen opgebouwd tegen het virus, zo toonde Van Dissel. Het is onduidelijk wat dat betekent voor de overdracht van het virus.

Er zijn bovendien zorgen over coronabesmettingen in ruim 900 verpleeghuizen. Er is nog niet veel bekend over de verspreiding in verpleeghuizen. Van Dissel kondigt daarom een onderzoek aan door Verenzo en NIVEL.

De situatie op de intensive care schat het RIVM nu positiever in ten opzichte van vorige week. Het is nog onzeker hoe de situatie na de piek eind april zal zijn. Van Dissel: „Het zal in ieder geval nog weken druk zijn op de ic, maar het lijkt dat we het met deze capaciteit gaan redden.” Van Dissel zegt dat er nog wel onzekerheid is over de situatie na de piek. „We zien de opnameduur nog steeds wat toenemen.”

Diederik Gommers geeft woensdagochtend ook een presentatie over de actuele situatie op de intensive care.

