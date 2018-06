Seoul wil opheldering over einde ’war games’

Een Zuid-Koreaanse krant opent vanzelfsprekend met het nieuws over de historische top. Ⓒ AFP

SEOUL - De Zuid-Koreaanse regering wacht nog op opheldering over het voornemen van de Amerikaanse president Donald Trump om de gezamenlijke legeroefeningen met Zuid-Korea te beëindigen. „Op dit punt moeten we nog uitzoeken wat de exacte betekenis is van de opmerkingen van president Trump”, zei een Zuid-Koreaanse regeringswoordvoerder.