Koning start staatsbezoek Estland

Daarna werden de volksliederen van Estland en Nederland gespeeld en inspecteerden de koning en de president de erewacht. Ook een kranslegging op de militaire begraafplaats stond op het programma.

Willem-Alexander is iets meer dan 24 uur in het land aan de Finse golf. Hij verliet dinsdagochtend de Letse hoofdstad Riga na een staatsbezoek aldaar.

Naast de gebruikelijke ontmoetingen met hoogwaardigheidsbekleders plant Willem-Alexander in Tallinn ook een eikenboom. De vaak kronkelende eik staat symbool voor de kronkelige weg naar Estse onafhankelijkheid. Het 100-jarig bestaan van Estland wordt deze week gevierd. Buitenlandse gasten en jongeren planten dit jaar daarom in totaal 100 jonge eiken, wat betekent dat de door de koning geplaatste boom een langdurig aandenken zal zijn aan het staatsbezoek.

Vanavond is er in een kasteel 30 kilometer buiten Tallinn een staatsbanket gepland, waar naast minister Blok (Buitenlandse Zaken) ook vicepremier en minister Schouten (Landbouw) en staatssecretaris Knops (Digitale overheid) bij aanwezig zijn. Voor hen is er woensdag een rol weggelegd in het koninklijke programma. Dan gaat het onder meer over innovatieve landbouw en over zogenaamd e-government. Estland loopt voorop in het zoveel mogelijk digitaal afhandelen van overheidsdiensten.

Grote afwezige is koningin Máxima, die na het overlijden van haar zus Inés nog in Argentinië is.