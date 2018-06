’Topfunctie voor Zijlstra een gotspe’

Zo ligt zijn aftreden wegens een verzonnen bezoek aan president Poetin nog veel te vers in het geheugen. Bovendien is hij totaal geen expert op internationaal, financieel gebied en zou zijn benoeming koren op de molen zijn van hen die beweren dat ze in Den Haag elkaar banen toeschuiven.

Zijlstra doet er goed aan voorlopig afstand te nemen van de politiek en pakweg een gezellig Fries productschap te leiden. Of hij kan een voorbeeld nemen aan partijgenoot Fred Teeven, die voor zijn passie heeft gekozen: buschauffeur !

Bas Overmars, Amsterdam