’Eenheid ver te zoeken’

Steeds meer landen stellen zich harder op met betrekking tot opvang van asielzoekers. Nu weigert Italië om de boot te laten afmeren in de haven. En Spanje heeft gezegd dat de boot (tijdelijk) in Valencia kan afmeren. Ook de lidstaten in Oost-Europa nemen geen vluchtelingen op. En zo is er al jaren een hopeloze verdeeldheid binnen de EU.

En steeds worden er dezelfde namen genoemd die het mogen oplossen: Merkel, Macron en Rutte. Juist deze landen hebben gemiddeld al de meeste asielzoekers opgevangen. Het migratiebeleid van de EU kan men het beste omschrijven als stuurloos!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela