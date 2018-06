OM eist 28 jaar cel en tbs tegen Michael P. voor verkrachten en doden Anne Faber

Verslaggever Saskia Belleman volgt de zaak live vanuit de rechtbank. Lees haar tweets onder aan dit artikel.

Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat P. Faber meermalen heeft verkracht en haar van het leven heeft beroofd. Dat gebeurde waarschijnlijk op 29 september vorig jaar, de dag waarop zij verdween. Er zijn geen aanwijzingen dat zij na die dag nog leefde, aldus de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Utrecht.

Moord is volgens het OM niet bewezen, omdat niet is vast te stellen dat P. haar met voorbedachten heeft gedood. Wel heeft hij volgens de aanklagers geprobeerd de verkrachting te verhullen door haar te doden. Dit heet in juridische termen ’gekwalificeerde doodslag’ en daar staat dezelfde maximale straf op als moord.

’Ronduit weerzinwekkend’

P. maakte zich schuldig aan „ronduit weerzinwekkende feiten”, zei de OvJ. „Het horrorscenario voor elke vrouw. Machteloos en hulpeloos. De angst die ze moet hebben gevoeld in die laatste momenten van haar leven tart elke beschrijving.”

Onder bedreiging van een mes werd Faber „bruut verkracht en mishandeld.” Daarna knevelde hij haar en reed ruim een kwartier rond op zijn scooter totdat ze bij de vliegbasis Soesterberg aankwamen. Daar doodde hij haar, volgens hem onbedoeld en in een opwelling toen ze om hulp schreeuwde.

Het OM vindt het bewezen dat P., die volgens het OM licht verminderd toerekeningsvatbaar is, Faber heeft omgebracht om te voorkomen dat hij later zou worden herkend. Hij had daarin „een zekere planmatigheid.” De doodsangst die de jonge vrouw moet hebben uitgestaan, tart volgens de aanklagers elke verbeelding. Ook verwijt het OM de verdachte dat hij respectloos met haar stoffelijk overschot, dat hij drie keer verplaatste, is omgegaan.

Levens verwoest

De levens van veel dierbaren zijn volgens het OM verwoest. Hun lijden werd verergerd, omdat P. na zijn arrestatie nog dagenlang wachtte om te zeggen waar ze was. De aanklagers geloven er niets van dat P. zichzelf had willen aangeven. De berechting is volgens het OM te danken aan de inzet van een massale zoektocht naar Faber, waarbij haar jas werd gevonden waar DNA van P. op zat. De verdachte zelf was alleen maar bezig uit te zoeken hoe lang DNA houdbaar is in de regen, aldus het OM.

Het OM acht verder bewezen dat P. vijf medewerkers van het Pieter Baan Centrum mishandelde. Daar ging P. door het lint toen hij opdracht kreeg om te stoppen met telefoneren op een moment waarop hij geen belrecht had. Hij mishandelde drie medewerkers en belandde daarop in de isoleercel. Daar sloeg en schopte hij dezelfde avond twee andere werknemers van het PBC.

Deskundigen achten het gevaar voor herhaling van een geweldsdelict hoog en dat van herhaling op een zedendelict zelfs zeer hoog.

De ouders van Anne Faber hebben dinsdag in de rechtbank gesproken over het verlies van hun dochter. „De familie zal nooit meer compleet zijn. Er is een gat geslagen dat altijd voelbaar is”, zei de moeder van Anne tijdens haar emotionele verklaring. Nadat Anne werd gevonden en de ouders foto’s van hun dochter onder ogen kregen, was de schok groot. „We moesten elkaar vasthouden toe we haar zagen. Was dat onze dochter?”

Faber verdween 29 september na een fietstocht in de buurt van Den Dolder, waar P. op dat moment in een kliniek zat. Hij verbleef daar na een eerdere veroordeling voor de verkrachting van twee meisjes. Het lichaam van Faber werd na een vermissing van zo’n twee weken gevonden in de buurt van Zeewolde, waar P. is opgegroeid.

De rechtbank doet op 17 juli uitspraak.