EU-buitenlandchef: top cruciaal voor Korea

EU-buitenlandchef Federica Mogherini zegt dat in een reactie op de top in Singapore. Zij prijst vooral „het leiderschap, de wijsheid en vastberadenheid” van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. De top bevestigt de Europese overtuiging dat diplomatie de enige weg voorwaarts is naar een duurzame vrede op het schiereiland, aldus de Italiaanse.

De EU blijft bereid een rol te spelen bij de vervolgonderhandelingen en andere stappen die het vertrouwen kunnen verhogen.

Rusland en Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in noemde de topontmoeting ,,een historische gebeurtenis''. EU-buitenlandchef Federica Mogherini sprak van een ,,cruciale en noodzakelijke stap’’ om verder te bouwen aan de verbeterde verstandhouding tussen de beide Korea’s.

Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft Pyongyang ,,de boodschap begrepen'' door in te stemmen met de afbouw van het kernprogramma. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov prees Kim en Trump. Zijn ministerie verklaarde blij te zijn dat Trump de ,,war games'' staakt.