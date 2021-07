Binnenland

Hoogwater Maas verlaat Limburg

Het hoogste punt van de Maas verlaat maandag langzaam Limburg. In Mook en Middelaar, het noordelijkste puntje van de langgerekte provincie, werd in de nacht van zondag op maandag het hoogste punt bereikt. Dat veroorzaakte geen problemen. In de loop van de dag gaat het water ook in Noord-Limburg over...